Laternenumzug zum Martinstag am 4. November in Lichtenberg

Laternenumzug zum Martinstag startet am 4. November, 16.30 Uhr, auf dem Freiaplatz.

Auch in diesem Jahr veranstalten die lokalen Akteure aus Lichtenberg für die Vorschul-kinder aus dem Wohngebiet und deren Eltern und Großeltern einen Laterenumzug. Vom Freiaplatz geht es mit den mitgebrachten Laternen am Freitag, 04.November, ab 16.30 Uhr mit musikalischer Begleitung und unter Führung des Martinsreiters über die Rüdigerstraße in die HOWOGE-Arena „Hans Zoschke“. Dort erwartet die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter die Geschichte vom Heiligen St. Martin sowie Speis und Trank.