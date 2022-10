Günstige Konzertkarten für junge Musikliebhaber auch per App

Berlin (dpa/bb) – Wer jünger ist als 30 Jahre, kann das Angebot der ClassicCard nun auch per App nutzen. Damit können günstige Konzerttickets von zehn Berliner Kultur-Einrichtungen gekauft werden. Das bestehende Angebot der ClassicCard wurde neu aufgelegt, wie die Senatsverwaltung für Kultur, die das Projekt fördert, am Montag mitteilte. Mit der ClassicCard kosteten Konzertkarten der beteiligten Einrichtungen bereits zuvor schon 13 Euro, für Oper und Ballett 15 Euro. Erstmal seien nun Tickets, die über die ClassicCard erworben werden, auch im Vorverkauf erhältlich – dann seien die Karten noch günstiger. Zuvor war der Erwerb nur an der Abendkasse möglich. Die Jahresmitgliedschaft für die ClassicCard ist demnach so hoch wie das Alter der Käuferin oder des Käufers.

Die beteiligten Einrichtungen sind die Berliner Philharmoniker, die Deutsche Oper Berlin, die Komische Oper Berlin, das Konzerthaus Berlin, die vier Ensembles der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Rundfunkchor Berlin und dem RIAS Kammerchor Berlin, das Staatsballett Berlin und die Staatsoper Unter den Linden.

Mit der ClassicCard wolle man junge Menschen für klassische Musik begeistern und ihnen den Zugang zu Berliner Konzert-, Opernhäuser, zum Ballett und den Orchestern günstig und einfach ermöglichen, teilte die Senatsverwaltung mit.