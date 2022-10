Maskenpflicht: Entscheidung über Ausweitung steht aus

Ob der Berliner Senat sich am Dienstag zur Ausweitung der Maskenpflicht durchringt, gilt weiterhin als unsicher.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen dafür ausgesprochen. Bislang gilt in Berlin in Bussen und Bahnen Maskenpflicht. Gote hält es für richtig, das auch für Innenräume etwa in Geschäften oder Museen vorzuschreiben. An dieser Position halte sie weiter fest, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag. An ihrer Einschätzung, dass das angesichts der Infektionslage richtig sei, habe sich nichts geändert.

Die grüne Senatorin ist derzeit im Urlaub, wird ihn nach Angaben der Gesundheitsverwaltung aber für die Senatssitzung «aufgrund der Wichtigkeit des Themas» unterbrechen. Bei den Koalitionspartnern von SPD und Linken gibt es nach wie vor Skepsis gegenüber Gotes Vorschlag. Auch in anderen Bundesländern wird eine verschärfte Maskenpflicht kritisch gesehen.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) habe das Thema Ausweitung der Maskenpflicht bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag in Hannover angesprochen und um ein Stimmungsbild gebeten, hieß es dazu aus der Senatskanzlei. «Kein anderes Land plant eine Verschärfung der Maskenpflicht. Im Gegenteil, alle Bundesländer hielten eine Verschärfung im aktuellen Stadium der Pandemie für nicht mehr angezeigt.» Das gelte auch für Länder mit grüner Regierungsbeteiligung und für das grün regierte Baden-Württemberg.

«Die Maske ist für den Einzelnen eine vergleichsweise kleine Einschränkung. Trotzdem kann man damit nicht leichtfertig umgehen, wenn Menschen dazu verpflichtet werden», sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) der Zeitung «B.Z.» (Montag).

Jeder Schritt müsse gut überlegt sein und anhand von Zahlen, Daten und Fakten entwickelt werden. «Wir haben eine andere Situation als 2020: Ein ganz großer Teil der Bevölkerung ist mehrfach geimpft und verfügt über eine gute Grundimmunisierung», argumentierte Giffey.

Es gebe Tests, Medikamente und mildere Verläufe. «Man muss die Frage stellen, ob die Masken wirklich bewirken, dass Kliniken weniger belastet werden oder gar mehr Personal da ist.» Es reiche kein vollmundiger Beschluss im Senat. «Regeln müssen auch umsetzbar sein.»