„Dirty Dancing“: Vorverkauf für Musicalklassiker hat begonnen

„Dirty Dancing“: Die unvergessliche Liebesgeschichte kommt in einer frischen Überarbeitung zurück auf die Bühne des Admiralspalasts. Der Vorverkauf für den Musicalklassiker hat begonnen.

Tiefe Blicke, zaghafte Berührungen und erste gemeinsame Schritte, die sich nach einem unbeholfenen Start zum atemberaubend leidenschaftlichen Tanz entwickeln: „Dirty Dancing“, die bezaubernde Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Francis „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tänzer Johnny Castle, zieht das Publikum nach wie vor magisch in ihren Bann. Dazu große Songs wie „Hungry Eyes“, „She’s Like The Wind“ und selbstverständlich „(I’ve Had) The Time of My Life”, die Körper und Herzen gleichermaßen bewegen.

Leidenschaftliche Tanzszenen

Auch die Bühnenversion des Kultfilms ist ein absoluter Besuchermagnet: Seit der Premiere 2004 haben sich weltweit bereits über zehn Millionen Zuschauer von dem Stück mitreißen lassen. Jetzt kommt „Dirty Dancin – Das Original Live On Tour“ in einer brandneuen und zeitgemäßen Überarbeitung auf große sechsmonatige Tournee nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Vom 23. Mai bis 4. Juni 2023 kann das Publikum im Berliner Admiralspalast die leidenschaftlichen Tanzszenen, mitreißenden Songs und die packende Geschichte endlich wieder hautnah miterleben. Und während es auf der Bühne knistert, werden im Zuschauerraum die Erinnerungen an den eigenen ersten Kuss lebendig.

Vorverkauf

Online

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Nationale Tickethotline: 01806 101 011 (0,20 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Min. inkl. MwSt.)

Vom Kultfilm zum Live-Event

Die Story von Baby und Johnny stammt aus der Feder der bekannten Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin Eleanor Bergstein. 1987 kam „Dirty Dancing“ in die Kinos und erreichte bald Blockbuster- und Kultfilm-Status. Der Soundtrack wurde mit über 32 Millionen verkauften Tonträgern zu einem der bestverkauften Alben aller Zeiten, der Song „(I’ve Had) The Time of My Life“ erhielt einen Oscar und einen Grammy.

Die Faszination, die der Film beim Publikum auslöste, inspirierte Bergstein, eine Bühnenfassung zu entwickeln. Nach der Erstaufführung 2004 in Sydney eroberte das Stück 2006 den Londoner West End. Von da an war der weltweite Siegeszug der Live-Show nicht mehr aufzuhalten.

Seit 2014 sorgt die deutsche Inszenierung von Erfolgsregisseur Alex Balga (u.a. „Miami Nights“, „Saturday Night Fever“) mit mehr als 900.000 Zuschauern für Begeisterung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

