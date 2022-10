ClassicCard 2.0: Kulturangebot für Berliner unter 30

Die ClassicCard, ein in Deutschland einzigartiges institutionenübergreifendes Angebot für junge Menschen unter 30, wird nun als App neu aufgelegt.

Die ClassicCard, ein in Deutschland einzigartiges institutionenübergreifendes Angebot für junge Menschen unter 30, wird nun als App neu aufgelegt. Erstmals sind die Tickets der zehn beteiligten Organisationen im Vorverkauf erhältlich – und auf Wunsch auch für eine Begleitung. Die Berliner Philharmoniker sind als neuer Partner dabei.

Konzerte kosten mit der ClassicCard 13 Euro, Oper und Ballett 15 Euro; ab 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn jeweils 8 und 10 Euro. Mit der ClassicCard erhalten junge Menschen die günstigsten Preise bei allen teilnehmenden Häusern.

Zehn Klassik-Institutionen

Zehn Berliner Klassik-Institutionen haben gemeinsam die ClassicCard App entwickelt: die Berliner Philharmoniker, die Deutsche Oper Berlin, das Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, die Komische Oper Berlin, das Konzerthaus Berlin, die vier Ensembles der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Rundfunkchor Berlin und dem RIAS Kammerchor Berlin, das Staatsballett Berlin und die Staatsoper Unter den Linden.

Die App zum Download:

Google Play

Apple Store

Gefördert wird das Projekt von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Diese hat mit dem Projekt ClassicCard 2.0 in die digitale Infrastruktur für die Berliner Kulturlandschaft investiert.

Ein großer Vorteil der Softwarelösung ist, dass die App für weitere, mögliche Institutionen der Berliner Kulturlandschaft verwendet werden kann. Denn sie besitzt Schnittstellen zu den diversen gebräuchlichen Ticketingsystemen in den Kultureinrichtungen des Landes.

Günstige Konditionen

Ziel der ClassicCard ist es, durch günstige Konditionen und einfache Verfügbarkeit junge Menschen für klassische Musik zu begeistern und ihnen einen leichten Zugang zu den Berliner Konzert-, Opernhäusern, zum Ballett und den Orchestern zu ermöglichen.

Für die Neugestaltung der ClassicCard konnte eine intelligente Softwarelösung entwickelt werden, die an die Lebenswirklichkeit und Gewohnheiten der Zielgruppe andockt. Sie ermöglicht gleichzeitig Flexibilität und souveräne Auswahl der Inhalte.

Kern der App ist eine eigens für die Berliner weiterentwickelte, intelligente Softwarelösung, die die unterschiedlichen proprietären Ticketingsysteme der Häuser miteinander verknüpft, um eine gemeinsame Buchungsplattform mit einem zeitgemäßen Handling zu schaffen.

Vorteile der ClassicCard

Exklusiv für alle unter 30: Tickets für Konzerte, Oper und Ballett zu stark reduzierten Preisen mit der Jahresmitgliedschaft: Alter = Preis

Alle Vorteile in einer Hand: Browsen, buchen und verwalten aller Veranstaltungen in der neuen App.

Tickets im Vorverkauf zum exklusiven ClassicCard-Preis. Ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn wird es noch günstiger.

Vernetzen innerhalb der App mit Freund*innen und Teilen der Live-Erfahrungen.

Die Begleitung ist auch unter 30, hat aber keine ClassicCard? Das Ticket kann über die App mitbestellt werden, sodass die Plätze nebeneinander gebucht werden können – zum Preis des ClassicCard-Angebots plus 5 Euro Aufpreis.

Die Begleitung ist über 30? Das Ticket kann auch zum Vollpreisticket hinzugebucht werden. Wer schon eine ClassicCard hat, kann sie kostenlos updaten!

Kultursenator Dr. Klaus Lederer: „Mit der Finanzierung der Entwicklung der ClassicCard App sind wir neue Wege in der strategischen Unterstützung der Digitalisierung unserer Kultureinrichtungen gegangen. Der erfolgreiche Abschluss des Projektes und die sehr erfreulichen Nutzendenzahlen zum Verkaufsstart in dieser Saison geben uns Recht. Die Neuentwicklung ist so angelegt, dass sie Nachahmende finden kann und hoffentlich auch wird.“

Text: Redaktion