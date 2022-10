Charité: Ausweitung der Maskenpflicht würde Kliniken helfen

Berlin (dpa/bb) – Berlins Universitätsklinik Charité sieht das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen mit Sorge. «Wir laufen an der Charité möglicherweise in eine Situation hinein, in der wir die reguläre Versorgung wieder einschränken müssen», sagte Charité-Vostandsmitglied Prof. Martin E. Kreis am Montag. «Wenn der Infektionsschutz mit der Maskenpflicht in Innenräumen intensiviert würde, hätten wir eine gute Möglichkeit, der schwierigen Lage in den Krankenhäusern gegenzusteuern», sagte Kreis.

Nach Einschätzung des Mediziners gibt es für die Kliniken zwei Belastungen: «Zum einen liegen wir im Krankenstand deutlich höher als sonst, viele Beschäftigte fallen wegen positiven Corona-Tests oder Erkrankungen aus», erläuterte Kreis. In der vergangenen Woche sei die Anzahl der belegten Intensivbetten noch einmal nach oben gegangen. «Ein Viertel der Patientinnen und Patienten, die mit einem positiven Coronatest bei uns aufgenommen werden, müssen dort versorgt werden.» Vor allem aber laste auf den Normalstationen und Notaufnahmen ein erheblicher Druck.

«Viele Menschen kommen mit Sars-CoV-2-Infektionen in die Notaufnahmen. Dort müssen sie isoliert werden», sagte Kreis. «Wenn die Kapazitäten ausgelastet sind und die Menschen nicht weiter verlegt werden können, müssen sich die Notaufnahmen einschränken.» Das sei in der vergangenen Woche deutlich zu beobachten gewesen.

Der Berliner Senat will am Dienstag über eine mögliche Ausweitung der Maskenpflicht beraten. Ob sich dafür eine Mehrheit findet, gilt als offen. Ihm sei bewusst, dass die Entscheidung zur Maskenpflicht bei politischen Akteuren liege, sagte Kreis. «Und da gibt es noch andere Aspekte als die Krankenversorgung.»