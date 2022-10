Fußball-Bundesliga: Union Berlin tritt als klarer Favorit gegen Bochum an

Mit sieben Siegen führt der 1. FC Union Berlin aktuell die Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga an und kann gleichzeitig auf die stärkste Defensive verweisen.

Nur sechs Gegentore mussten die „Eisernen“ bisher insgesamt hinnehmen, wobei kein einziges in den letzten fünf Partien fiel. Ob der Verein diese grandiose Serie auch heute gegen Bochum halten kann?

Die Chancen dafür stehen heute ab 15.30 Uhr nicht schlecht – schließlich gehört die Offensive des VfL Bochums zu den derzeit schlechtesten in der ganzen Liga.

Klare Ausgangslage

Die Diskrepanz zwischen den zwei Vereinen könnte größer nicht sein. Union ist Spitzenreiter und gewann die vergangenen fünf Pflichtspiele jeweils ohne Gegentreffer. Bochum steht auf dem letzten Tabellenplatz. Im DFB-Pokal zogen beide Teams eine Runde weiter. Union bezwang den Zweitligist 1. FC Heidenheim (2:0), Bochum siegte bei der drittklassigen SV Elversberg (1:0).

Trainer Urs Fischer kann auf den gesamten Kader bauen. Es gibt keine verletzten oder erkrankten Spieler. Auch Angreifer Jordan Siebatcheu steht nach Pferdekuss am linken Knie wieder bereit. Laut Fischer sieht es gut bei ihm aus.

„Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das Spiel in Bochum ähnlich seriös angehen wird, wie am Mittwoch gegen Heidenheim“, so Trainer Urs Fischer. „Wir versuchen einmal mehr, uns am Limit zu bewegen und unser Leistungspotenzial abzurufen.“

Was verbindet Bochum und Union

In der vergangenen Spielzeit konnte Union gegen Bochum beide Spiele (1:0 auswärts, 3:2 daheim) gewinnen. Unions Mittelfeldspieler Janik Haberer spielte in Zweitligasaison 2015/16 für Bochum (33 Spiele / 3 Tore).

Der Berliner Offensivmann Milos Pantovic bestritt für den VfL zwischen 2018 und 2022 100 Pflichtspiele (13 Tore). Bochums Verteidiger Dominique Heintz ist derzeit von Union ausgeliehen.

Text: dpa/bb/red