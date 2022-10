Tag der großen Demos: Vollsperrung im Tiergarten bis in die Nacht

Heute ist der Tag der großen Demos in Berlin. In der Innenstadt demonstrieren Tausende Menschen für mehr Entlastungen und solidarisieren sich mit den Protesten im Iran – im Tiergarten kommt es zu einer Vollsperrung bis in die Nacht.

Achtung, es drohen Staugefahr, Sperrungen und längere Wartezeiten: Zwei Großdemonstrationen sorgen derzeit für Sperrungen in der Berliner Innenstadt.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) schreibt, kommt es in Mitte und Tiergarten bis etwa 15.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Invalidenpark, Invalidenstraße, Platz vor dem neuen Tor, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Otto-von-Bismarck-Allee, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee, Heinrich-von-Gagern-Straße, Yitzhak-Rabin-Straße und Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor.

Heute ist der Tag der #Großdemonstration in der City! Gleich 2 angemeldete Demonstration mit mehreren zehntausend Teilnehmer:innen ziehen durch #Mitte und #Tiergarten. Los geht es gegen 12:00 Uhr am #Invalidenpark.

Die Str. 17. Juni ist schon #GESPERRT.

In einigen weiteren Straßen kann es aufgrund der Demonstration sogar bis 20 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommt, so die VIZ Berlin.

Sperrung bis 23 Uhr

Sogar bis 23 Uhr heute Nacht sind aufgrund der beiden Demos die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße in beiden Richtungen zwischen Großer Stern (exklusive) und Behrenstraße bzw. Dorotheenstraße gesperrt.

