Pankow treibt Klimaschutzkonzept voran und sucht Klimaschutzmanager

Pankow stockt kräftig auf in Sachen Klimaschutz – zumindest die ersten Schritte wurden gemacht, viele weitere sollen folgen.

Der Bezirk Pankow will möglichst schnell eine neue „Klimaschutzmanager“-Stelle im Bezirksamt besetzen. Ziel davon sei unter anderem die erfolgreiche Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Pankow macht Ernst

Bereits im Jahr 2021 hat das Bezirksamt den Pankower Klimarat als ehrenamtliches Gremium eingerichtet. Im Mai 2022 fand zudem eine Klausurtagung der Stadträte und des Bezirksbürgermeisters zum Thema Klimaschutz und dessen Verankerung im Bezirk statt.

Pankow meint es also ernst in Sachen Klimaschutz. Gemeinsam mit allen Fachämtern wird kontinuierlich an der Umsetzung und Weiterentwicklung geeigneter Maßnahmen gearbeitet, so das Bezirksamt.

Für eine strukturierte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen nimmt der Bezirk zusätzlich am European Energy Award (eea) teil. Dieser unterstützt die Kommunen dabei, alle kommunalen Energieaktivitäten systematisch zu erfassen, zu bewerten, kontinuierlich zu überprüfen und aufeinander abzustimmen.

Informationen rund um das Thema Klimaschutz und eine Auflistung aller Klimaschutzmaßnahmen in Pankow ist auf der Website des Bezirksamtes zu finden.

Text: red/su