Janusz-Korczak-Bibliothek mit spannendem Sonntagsprogramm

Unter dem Motto „Let’s connect!“ öffnet die Janusz-Korczak-Bibliothek in Berlin-Pankow in an mehreren Sonntagen ihre Türen und bietet passend dazu ein spannendes Programm.

Gute Neuigkeiten für alle Bücherwürmer: In den kommenden Wochen öffnet die Janusz-Korczak-Bibliothek in Pankow jeweils von 13 bis 18 Uhr mit Veranstaltungsprogramm – jedoch ohne Service durch das Bibliotheksteam.

-Anzeige-

Während der Sonderöffnungszeiten können zwar die meisten Medien an den Automaten ausgeliehen oder zurückgegeben und die Veranstaltungen besucht werden; jedoch sind die Servicetheken und Beratungsplätze nicht besetzt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den offenen Sonntagen in der Bibliothek vorbeizuschauen, der Eintritt ist frei.

Weitere Highlights im November

Im Rahmen des regulären Veranstaltungsprogramms in der Janusz-Korczak-Bibliothek sind zwei Termine im November besonders zu empfehlen:

Ron Segal liest am Donnerstag, dem 03.11.2022 um 19:30 Uhr aus „Katzenmusik“. Der aus Israel stammende und in Berlin lebende Autor greift in seinem Katzen- (und Menschen)-Roman die Zeit des arabisch-israelischen Sechstagekriegs im Jahr 1967 auf.

Am Donnerstag, dem 17.11.2022 findet um 19:30 Uhr die Buchpremiere von „Das Sachbuch in der DDR und heute“ statt. Verleger Christoph Links ist dabei im Gespräch mit Autor Manfred Quiring.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Um Voranmeldung unter der Telefonnummer 030-90295-6965/64 wird gebeten. Weiter Informationen erhalten Sie hier.

Text: red/su