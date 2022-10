Politiker fordern auch von privaten Vermietern Entlastung

Berlin (dpa/bb) – Nach dem angekündigten Verzicht auf Mieterhöhungen und Kündigungen bei landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin haben Politiker private Vermieter aufgefordert, dem Beispiel zu folgen. Temporäre Einnahmeverluste durch einen Mietenstopp für ein Jahr seien in der aktuellen Energiekrise nicht zu viel verlangt, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katrin Schmidberger, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. «Das wäre eine Geste der Solidarität.»

Der SPD-Sozialpolitiker Lars Düsterhöft nannte das sogenannte Mietenmoratorium ein «ganz starkes Zeichen, dem private Wohnungsvermieter gern folgen dürfen». Der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Taylan Kurt, sieht auch die Energieversorger in der Pflicht. Denn nötig sei in der aktuellen Lage auch ein Verzicht auf Energiesperren bei Strom oder Gas. «Gerade die Energieversorger, die jetzt Milliardengewinne machen, müssen etwas an die Menschen zurückgeben.»

Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sagte: «Wir müssen dringend verhindern, dass Menschen jetzt im Winter der Energiearmut womöglich wegen Energieschulden noch aus ihren Wohnungen fliegen.» Für die landeseigenen Gesellschaften gebe es entsprechende Verabredungen, auch zu einem Mietenstopp. «Private haben sich dieser Verabredung bisher noch nicht angeschlossen. Ich meine, das ist ein weiteres Argument für möglichst viele Wohnungen in öffentlicher Hand», so Kipping.

Der Senator für Wohnen, Andreas Geisel (SPD), hatte am Vormittag angekündigt, dass landeseigene Wohnungsunternehmen auf Kündigungen wegen Zahlungsrückständen aufgrund der deutlich gestiegenen Energiepreise und auf Mieterhöhungen bis Ende 2023 verzichten.