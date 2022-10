Zirkus „William“ gastiert bis 30. Oktober in Pankow

Der Zirkus „William“ hat seine Zelte in der Schönerlinder Straße 179 in Pankow aufgeschlagen und präsentiert bis 30. Oktober atemberaubende Zirkuskunst.

Der Großcircus „William“ präsentiert preisgekrönte internationale Artisten im Wechsel mit diversen Tieren wie Ponys, Pferde, Dromedare sowie weißen Tigern und Löwen.

Höhepunkte sind unter anderem die Gerlings aus Kolumbien: Sie präsentieren Hochseilartistik mit einer Drei-Mann-Pyramide, die mehrfach auf Festivals ausgezeichnet wurde. Eine der ältesten Zirkuskünste überhaupt ist „Zopfhang“, bei dem eine Artistin allein an den Haaren gehalten durchs Zirkuszelt fliegt.

Ein atemberaubendes Highlight ist das Schlangenmädchen. Eine Form der Akrobatik, wie man sie noch nie gesehen hat und kaum glauben kann. Wer Tiere im Zirkus mag, kommt mit Manuel Wille und seinen weißen Löwen und weißen Tigern voll auf seine Kosten.

Weitere Highlights:

die Choreographie einer Tempojonglage aus Argentinien, mit Bällen und Keulen, dass das Auge kaum folgen kann

lebensgefährliche Stunts mit verbundenen Augen auf dem US-Todesrad

elegant und unglaublich sexy ist ein Poledance-Act aus dem „Circus von morgen“

für die jungen Besucher ein Ereignis der besonderen Art, wenn kleinste argentinische Miniponys durch die Manege rasen

begleitet von sphärischen Klängen und effektvollem Lichtdesign führt Markus Wille Dromedare und arabische Rassepferde in den Zirkusrund

die internationalen Spitzenclowns Vicko und Charly strapazieren die Lachmuskeln in ihrem legendären „komischen Taxi“

Deniro Wille, bekannt aus „Ninja Warriors“ und „Das Supertalent“ begeistert auf dem höchsten schwingenden Schlappseil Europas mit einer atemberaubenden Performance

INFORMATIONEN

Do. + Fr. + Sa. 17.00 Uhr

So. 11.00 Uhr

Do. Familientage 10 Euro pro Person auf allen Plätzen (außer Loge und Sperrsitz)

Fr. 17.00 Uhr ein Kind hat freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen

Tierschau + Vorverkauf täglich 10 bis 12 Uhr (außer Sonntags)

Infotelefon: 0172-3946771

www.circus-william.de

Text: Redaktion