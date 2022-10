Netzhoppers streben den ersten Saisonsieg an

Bestensee (dpa/bb) – Mit den Netzhoppers KW-Bestensee und dem VC Olympia Berlin treffen am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga am Donnerstag (19.00 Uhr) zwei noch sieglose Mannschaften aufeinander. «Das Spiel müssen wir unbedingt gewinnen», fordert Teammanagerin Britta Wersinger unmissverständlich ein Erfolgserlebnis von den Brandenburgern gegen das größtenteils aus Junioren-Nationalspielern bestehende VCO-Team.

In der Hoffnung, in der Bundesliga diesmal um die vorderen Plätze mitspielen zu können, waren die Netzhoppers in die Saison gestartet. Jetzt muss Wersinger eingestehen: «Die Mannschaft ist bisher hinter den Erwartungen geblieben, die durch die gute Vorbereitung geweckt worden sind.»

Schuld an dem missratenen Start mit Niederlagen gegen Giesen (2:3) und Düren (0:3) ist aber auch das Verletzungspech. In Diagonalangreifer Raymond Barsemian (Sprunggelenk) und Außenangreifer Max Schulz (Meniskus) fallen zwei fest eingeplante Spieler über Wochen aus. Zudem plagt sich der Australier Malachi Murch, auch er ist ein Angreifer, mit einem Hämatom in der Schulter herum. Fraglich ist gegen VC Olympia obendrein der Einsatz von Mittelblocker Max Chamberlain, der unter einer Augenentzündung leidet.

Das Verletzungspech und die bisherigen Ergebnisse haben Spuren bei der Mannschaft hinterlassen. «Das drückt natürlich auf die Moral», sagt Wersinger und registriert: «Da fehlt dann am Ende auch das Selbstvertrauen.»