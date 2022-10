«Hätten schon gerne gespielt»: Hertha-Training statt Pokal

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat durch das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals mehr Vorbereitungszeit auf das kommende Ligaspiel. Während noch 15 verbliebene Erstligisten am Dienstag und Mittwoch versuchen, die zweite Runde zu überstehen, steht bei den Berlinern Training auf dem Programm. «Wir hätten schon gerne gespielt», sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz, «aber so können wir uns intensiv mit Schalke beschäftigen.» Hertha empfängt zum Abschluss des elften Spieltages am Sonntag den Aufsteiger aus Gelsenkirchen im heimischen Olympiastadion (17.30 Uhr/DAZN).

Nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag bei RB-Leipzig sowie den vier Remis-Spielen zuvor liegt Hertha mit acht Zählern auf dem 15. Rang, punktgleich mit Bayer Leverkusen, das den 16. Platz einnimmt. «Für unseren Anspruch wollen wir mehr Punkte haben. Die nächste Chance ergibt sich mit Schalke 04 mit dem Wissen, dass wir Leistung erzeugen können», sagte Schwarz über die Partie gegen den Vorletzten, der mit einem Sieg die Berliner in der Tabelle überflügeln könnte.

-Anzeige-

Dabei will der seit Montag 44-Jährige, der seinen Geburtstag «dem Alter entsprechend» verbracht hatte, auf der in der zweiten Halbzeit in Leipzig gezeigten Leistung aufbauen, in der die Aufholjagd nach dem 0:3-Pausenrückstand nicht ganz gelungen war. Mit Videoanalysen vermittelt der Trainer die Schwachpunkte im Spielaufbau, der gegen Schalke besser gelingen soll. Ein weiterer Schwerpunkt für den früheren Mainzer Coach ist das Vorwärtsverteidigen. Um nicht wie in Leipzig eine Halbzeit zu benötigen, um den Spielrhythmus zu erlangen, will Schwarz, dass seine Spieler «Haltung und Widerstandsgeist in der kompletten Trainingswoche zeigen – und nicht erst am Sonntag um 17.30 Uhr.»