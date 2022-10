Füchse-Manager: «Haben Chance, nach den Sternen zu greifen»

Berlin (dpa/bb) – Für die Füchse Berlin liegt der Fokus in dieser Saison nach Aussage von Manager Bob Hanning eindeutig auf der Handball-Bundesliga. «Wir haben bewusst einen hohen Anspruch avanciert und sind dem mit einem Sieg gegen Kiel und einem Unentschieden in Flensburg auch gerecht geworden», sagte der 54-Jährige dem «Tagesspiegel» (Mittwoch). «Ich glaube, Magdeburg, Kiel, Flensburg und wir sind die vier Mannschaften, die berechtigt von sich sagen können, dass sie um den Titel spielen», sagte der Geschäftsführer.

Dazu kämen die Rhein-Neckar-Löwen als Überraschungsteam. «Ich würde nächstes Jahr gerne Champions-League spielen, dafür müssen wir mindestens Zweiter werden. Wir haben aber durchaus die Chance, nach den Sternen zu greifen.» Nun müsse man sehen, wie die Mannschaft den verletzungsbedingten Ausfall von Star-Neuzugang Mathias Gidsel kompensieren könne. Der dänische Rückraumspieler hat einen knöchernen Ausriss an der linken Hand sowie eine Verletzung des Bandapparates erlitten, wie der Verein am Dienstagabend mitteilte. Der aktuelle Tabellenzweite gab rund zehn Wochen als Ausfallzeit an.

Für das Pokalspiel am Mittwoch bei der SG Flensburg-Handewitt (18.30 Uhr/Sky) hält Hanning zudem den Einsatz von Fabian Wiede, der aktuell an einer Fußverletzung laboriert, für unwahrscheinlich. «Wir werden auf gar keinen Fall angeschlagene oder verletzte Spieler einsetzen. Wir können Flensburg immer schlagen, doch aufgrund unserer personellen Situation wird das dieses Mal sehr schwierig», sagte der 54-Jährige, der den deutschen Nationalspieler aber für das Spiel beim SC DHfK Leipzig am Sonntag einplant.