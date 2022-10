Füchse Berlin scheiden im DHB-Pokal aus

Flensburg (dpa/bb) – Die Füchse Berlin sind im DHB-Pokal ausgeschieden. In der zweiten Runde des Wettbewerbs unterlagen die Hauptstädter bei der SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch mit 32:34 (14:16). Erfolgreichster Werfer bei den Berlinern war Paul Drux mit sieben Treffern.

Beide Mannschaften starteten in der Flens-Arena vor 5520 Zuschauern mit viel Geschwindigkeit und Intensität in die Partie. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten sich die Gäste jedoch einen leichten Vorteil erspielen und in der elften Minute erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung aufbauen. Grundlage dafür war zum einen die überzeugende Leistung von Kapitän Drux, der in den ersten 20 Minuten bereits vier Tore erzielt hatte. Zum anderen war Dejan Milosavljev zwischen den Pfosten ein guter Rückhalt.

-Anzeige-

Mit voranschreitender Spielzeit scheiterten die Berliner allerdings mehrfach am gegnerischen Torhüter, sodass die Führung in der 19. Minute wieder an die Flensburger überging.

Nach der Pause bauten die Gastgeber ihren Vorteil binnen weniger Minuten auf fünf Tore aus und profitierten dabei aus den sich häufenden Fehlern der Füchse. Das Team von Trainer Jaron Siewert kämpfte sich zurück ins Spiel, erzielte in der 41. Minute das 20:21. Flensburg behielt jedoch weiter die Oberhand und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.