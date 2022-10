Ernst: Mehr Unterricht in Deutsch und Mathematik

Potsdam (dpa/bb) – Nach dem schlechten Abschneiden der Brandenburger Grundschüler in einem bundesweiten Bildungsvergleich soll es vom kommenden Schuljahr an mehr Unterricht in den Kernfächern Deutsch und Mathematik geben. «Das sind Basiskompetenzen, die Schulen vermitteln müssen», sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung eines «12-Punkte-Plans für gute Bildung». Die Details sollen noch ausgearbeitet werden. Dies betrifft etwa die Frage, welche Fächer dafür weniger unterrichtet werden.

Die Viertklässler in Brandenburgs Schulen hatten in einem am Montag veröffentlichten Bildungsvergleich der Bundesländer vor allem bei der Rechtschreibung schlecht abgeschnitten. Aber auch beim Lesen, Zuhören und in Mathematik waren sie schlechter als im bundesweiten Durchschnitt.