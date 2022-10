Der Cirque de Soleil gastiert mit seiner gefeierten Show „Corteo“ vom 27. bis 30. Oktober in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

„Corteo“, ist die italienische Bezeichnung für eine fröhliche Prozession, eine festliche Parade, die sich in der Vorstellung eines Clowns abspielt. Die Show verbindet die Leidenschaft des Schauspielers mit der Anmut und Kraft des Akrobaten. Sie versetzt den Zuschauer in eine Traumwelt voller Spaß und Spontaneität – an einen magischen Ort zwischen Himmel und Erde.

Weisheit des Clowns

Der Clown erlebt das Ende seiner Zeit auf Erden in einer karnevalartigen Atmosphäre, während über allem mitfühlende Engel wachen. „Corteo“ stellt das Große dem Kleinen gegenüber, das Lächerliche dem Tragischen und die Magie der Perfektion dem Charme der Unvollkommenheit. Damit werden gleicher maßen Stärke und Zerbrechlichkeit des Clowns hervorgehoben. Dessen Weisheit und Liebenswürdigkeit symbolisieren die Menschlichkeit, die in uns allen lebt. Die Musik, abwechselnd lyrisch oder spielerisch, trägt „Corteo“ durch ein zeitloses Fest, bei dem die Illusion die Realität neckt.

Das Bühnenbild und die Ausstattung bei „Corteo“ entführen die Zuschauer in eine Welt voller Gefühle, einen imaginären Ort zwischen Himmel und Erde. Bühnenbildner Jean Rabasse hat die Arena und seine Drehbühne geteilt, so dass eine Hälfte der Zuschauer der jeweils anderen Hälfte gegenübersitzt und damit nicht nur die Vorstellung, sondern auch das Publikum aus der Sicht der Darsteller sieht. Für den Cirque du Soleil bedeutet diese Bühnenkonstruktion eine Premiere.

Natürliche Schönheit

Patience heißt die wuchtige, gebogene Stahlkonstruktion, die an der Hallendecke der Arena dominiert. Es ist eines der komplexesten Ausstattungsteile der Show und hat die Aufgabe, verschiedene szenische Elemente und akrobatische Geräte von oben auf und von der Bühne zu befördern. Kostümdesignerin Dominique Lemieux schuf mehr als 260 Kostüme für das Corteo-Ensemble und stellte dabei die natürliche Schönheit der Künstler in den Vordergrund.

Die Premiere von „Corteo“ fand 2005 in Montreal statt. Seitdem gastierte die Show in 60 Städten, in 19 Ländern. „Corteo“ feierte seine 3500. Vorstellung 2015 in Bogotá, Kolumbien. Mehr als acht Millionen Besucher wurden bereits von der Welt von Corteo verzaubert. Im Zuge der Umwandlung von einer Zelt- in eine Arenashow wurden neue Acts zur Show ergänzt mit einer kleinen Anpassung der Handlung. Die internationalen Darsteller und Mitarbeiter, repräsentieren mehr als 18 Nationalitäten: Argentinien, Armenien,

Belarus, Belgien, Brasilien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Rumänien, Russland, Ukraine, Ungarn, Usbekistan und USA.

50 verschiedene Länder

Cirque du Soleil enstand 1984 aus einer Gruppe von 20 Straßenkünstlern in Québec. Heute ist das Unternehmen weltweit für Zirkusunterhaltung der Spitzenklasse bekannt und beschäftigt 4.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 1.400 Artisten aus mehr als 50 verschiedenen Ländern. Der Cirque du Soleil brachte mehr als 180 Millionen Zuschauer in mehr als 450 Städten in über 60 Ländern auf sechs Kontinenten zum Staunen. Weitere Informationen über den Cirque du Soleil finden Sie hier.

Text: Redaktion, Bilder: Maja Prgomet, Cirque de Soleil