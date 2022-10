BR Volleys starten mit Heimspiel in die Königsklasse

Berlin (dpa) – Der Europäische Volleyball-Verband (CEV) hat die Termine für die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League festgelegt. Demnach startet der deutsche Meister Berlin Volleys in seine Vierergruppe am 8. November mit einem Heimspiel gegen einen Qualifikanten. Der Gegner muss noch in Hin- und Rückspiel zwischen Mladost Zagreb (Kroatien) und Hebar Pazardzhik (Bulgarien) ermittelt werden.

Danach folgen für die BR Volleys zwei schwere Auswärtsspiele, zunächst am 16. November beim türkischen Vizemeister Halkbank Ankara, zwei Wochen später beim polnischen Meisterschaftsdritten Warta Zawiercie. Die Rückrunde beginnt am 13. Dezember für die Berliner mit einem Heimspiel gegen Ankara. Im letzten Gruppenspiel empfängt der zwölfmalige deutsche Meister am 25. Januar das Team aus Zawiercie mit dem Ex-Volleys-Libero Santiago Danani.

Nur die Sieger der fünf Vorrundengruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte spielen in einer Playoff-Runde in Hin- und Rückspiel die drei restlichen Plätze für das Viertelfinale aus.