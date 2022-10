Bauhaus in Steglitz: Eröffnung am 21. Oktober

Die neue Bauhaus-Filiale an der Schloßstraße in Steglitz öffnet am 21. Oktober.

Am 21. Oktober wird ein neuer Baumarkt der Kette Bauhaus im „Forum Steglitz“ an der Schloßstraße in Steglitz eröffnet. Das Bauhaus-Fachzentrum im Herzen von Steglitz ist auf ein innerstädtisches Publikum zugeschnitten.

Auf rund 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche finden Kunden ein auf den alltäglichen Bedarf und auf die Renovierung von Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen abgestimmtes Sortiment. Vor Ort können aber auch alle anderen Waren bestellt und dort abgeholt oder auch nach Hause geliefert werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Ein Schlüsseldienst, das Farbmischzentrum und eine Pop-up-Galerie im oberen Eingangsbereich mit wechselnden Themen und DIY-Aktionen rund um Themen wie Smart Home und Nachhaltigkeit runden das Angebot ab.

Günstig parken

Reservieren Kunden ihre Ware online, können sie ihren Einkauf vorab oder an der extra dafür vorgesehenen Kasse bezahlen. Für Autos steht ein kostengünstiges Parkhaus zur Verfügung. Zudem können zwei Lastenräder gemietet werden.

20 Fachberater erwarten die Kunden in acht Abteilungen und beraten serviceorientiert und abteilungsübergreifend zu Werkzeugen, Maschinen, Eisenwaren, Sanitär, Farben, Haushaltswaren wie Kunststoffboxen, Reinigungsmitteln, Regalen, Aufbewahrungslösungen und Umzugssortimenten sowie Elektroartikeln und Leuchten.

Hinzu kommen ein Gartenbereich und eine kleine Abteilung für Holz und Baustoffe. In der Garten-Fachabteilung finden sich Produkte für den Balkon, verschiedenes Pflanzenzubehör und Produkte zur Pflanzenpflege. Die Elektro-Fachabteilung bietet alles zu Leuchten, Leuchtmitteln, aber auch rund ums Heizen und Klimatisieren.

Rund um Leben und Wohnen

In der Abteilung Farben, die den größten Bereich des neuen Fachzentrums darstellt, werden Kunden neben Dispersionsfarben und Lacken auch bei Themen rund ums Leben und Wohnen fündig.

Das neue Bauhaus-Fachzentrum ist der 13. Bauhaus-Markt in Berlin und ist bequem mit U-Bahn, S-Bahn und Bussen zu erreichen. Geöffnet ist es montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Weitere Infos gibt es online.

