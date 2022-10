A114: Vollsperrung am Wochenende

Der sogenannte Pankow-Zubringer A114 wird aufgrund finaler Sanierungsmaß-nahmen am 22. und 23. Oktober voll gesperrt.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Bundesautobahn BAB 114 ist eine Vollsperrung erforderlich. Ab Samstag, den 22. Oktober, 8 Uhr, bis Sonntag, den 23. Oktober, ca. 18 Uhr, ist die Autobahn stadtauswärts ab AS Pasewalker Straße bis AS Schönerlinder Straße gesperrt. Die Umleitung über Pasewalker Straße, Berliner Straße, Hauptstraße und die Schönerlinder Straße zur AS Schönerlinder Straße. Mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.

Text: Redaktion