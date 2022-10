Union-Trainer Fischer fordert präzises Passspiel

Berlin (dpa) – Im Spielemarathon mit 13 Spielen innerhalb von sechs Wochen gibt es für Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin keine Zeit für Atempausen. «Jetzt hast du Dortmund geschlagen. Schön und gut. Jetzt ist Pokal und die Aufgabe heißt Heidenheim. Und da heißt es: Bist du bereit für die Aufgabe?», lautet das Credo des 56-jährigen Schweizers vor dem Heimspiel in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim, «das wird kein Selbstläufer. Pokalspiele sind immer schwere Spiele, egal ob gegen einen Erst-, Zweit oder Fünftligisten. Du brauchst eine gute Leistung, um Ergebnisse zu erzielen.»

So fordert Fischer, dass seine Mannschaft den aktiven Part im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei übernehmen wird – anders als in der Bundesliga, in der Union mit Ballbesitzquoten um die 30 Prozent allerdings die Tabellenführung erobert und in den letzten Spielen verteidigt hat. «Wir haben unsere Ideen im Spiel mit dem Ball», sagt Fischer, der aber gerade bei diesen Ideen schon seit Wochen Luft nach oben bei seinen Spielern sieht: «Da musst du präzise sein, damit man die Ideen auch sieht. Die Passquote war im letzten Spiel zu gering, um dir Möglichkeiten zu erspielen.»

Allerdings reichen den effektiven Berlinern bisher auch wenige Chancen, um erfolgreich das Spielfeld zu verlassen. Gegen Heidenheim sollen die Spieler aber kreativer auftreten. «Du musst aktiv sein, dir etwas zutrauen. Nur mit quer quer zu spielen, dafür stehen sie zu gut», sagte Fischer im Hinblick auf die defensivstarken Heidenheimer, «wenn sich die Möglichkeit ergibt, solltest du sie nutzen.»