Stübgen dringt auf Begrenzung von Flüchtlingszahl

Niederfinow (dpa/bb) – Angesichts steigender Flüchtlingszahlen dringt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) darauf, die Zahl von weiteren Flüchtlingen über die Balkanroute durch schärfere Grenzkontrollen einzudämmen. In Europa habe sich seit August eine neue Balkanroute entwickelt, nachdem Serbien wie vor einem Jahr Belarus weitgehende Visafreiheit eingeführt habe, sagte Stübgen am Dienstag nach einer Sitzung des brandenburgischen Kabinetts in Niederfinow. Dadurch werde ein Strom von Flüchtlingen erzeugt. Diese Menschen würden dann von anderen EU-Ländern entlang der Route nach Deutschland weitergeleitet. «Das halte ich für absolut inakzeptabel. Das muss auch dringend gestoppt werden», sagte Stübgen.

Bereits vor Tagen hatte er etwa gesagt, es gebe keinen Grund, Flüchtlinge aus Österreich zu übernehmen. Auch andere Länder wie Tschechien und Kroatien müssten Flüchtlinge aufnehmen, sagte er am Dienstag. Stübgen hatte zuvor auch von einem «Asyltourismus» gesprochen. Brandenburg nahm nach Angaben des Innenministers in diesem Jahr bereits mehr als 40.000 Flüchtlinge auf, darunter rund

25.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen melden vor allem Kommunen. Auch der Landrat des Kreises Barnin, Daniel Kurth (SPD), sagte am Dienstag, es seien kaum genügend vermietbare Wohnungen vorhanden. Turnhallen seien auch nicht geeignet, um Menschen für eine längere Zeit unterzubringen. In der Erstaufnahmeaufnahme könnten schnell Plätze bereitgestellt werden, sagte Stübgen. Städte seien jedoch am Limit und könnten keine große Zahl an Flüchtlingen mehr aufnehmen.