Senat stellt 100 Millionen für Unternehmen bereit

Der Berliner Senat von Berlin hat heute auf Vorlage des Wirtschaftssenators Stephan Schwarz das 100 Millionen Euro schwere Programm „Liquiditätshilfen Energie“ beschlossen.

100 MillionenEuro stellt das Land Berlin für das maßgeschneiderte Darlehenspro-gramm zur Verfügung, um die Berliner Wirtschaft in der Energiekrise zu unter-stützen. Es richtet sich an Unternehmen, Selbständige und Freiberufler die aufgrund extrem gestiegener Energiekosten mit Liquiditätsengpässen konfrontiert und in ihrer Geschäftstätigkeit gefährdet sind.

Sechs-Punkte-Paket beschlossen

Das Programm soll den Unternehmen helfen, die Krisensituation zu überbrücken und ihre Stabilität sichern. Bis zu einer Millionen Euro können als Darlehen zu einem ver-günstigten Zinssatz beantragt werden, wobei zwei Jahre tilgungsfrei bleiben können. Anträge können ab dem 20. Oktober online bei der Investitionsbank Berlin per eAntrag gestellt werden.

Stephan Schwarz betont: „Wir haben gesagt, dass wir die Menschen und Unter-nehmen in dieser Krise nicht alleine lassen, und wir halten unser Wort. Berlin hat schnell und entschlossen ein Sechs-Punkte-Paket aufgestellt, damit die Stadt

gut durch die Krise kommt. Dieses Paket setzen wir konsequent um und starten heute als erstes Bundesland ein 100 Millionen Euro schweres Liquiditätsprogramm für unsere Unternehmen.

Breites Förderportfolio

Mit diesem ersten Schritt würde den Firmen Stabilität und Schutz vor krisenbe-dingten Zahlungsengpässen geboten. Damit sichere man auch Arbeitsplätze in unserer Stadt. „Ich freue mich“, so der Senator, „dass wir dieses Programm gemein-sam mit der Investitionsbank Berlin (IBB) in kürzester Zeit aufstellen konnten. Die große Erfahrung und Beratungsexpertise der IBB gerade in Krisenzeiten, ihr breites Förderportfolio und die tiefe Kenntnis des Wirtschaftsstandorts Berlin sind die besten Voraussetzungen, damit die Hilfe bei den Unternehmen gut ankommt.“

Voraussetzung für die Antragstellung im neuen Darlehensprogramm „Liquiditätshilfen

Energie“ ist ein Nachweis über eine mindestens Verdopplung der Energiekosten zwischen 2021 und 2022. Antragsberechtigte müssen bereits mehr als drei Jahre am Markt existieren und eine Betriebsstätte in Berlin haben. Die Darlehen entsprechen den Vorgaben des Beihilferechts und basieren auf den Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten.

