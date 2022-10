Auktionsgala des VBKI brachte 800.000 Euro

Die VBKI-Auktionsgala „Wir für Berlin“ erlöste 800.000 Euro für den guten Zweck. 30 außergewöhnliche Lose kamen unter den Hammer.

800.000 Euro für den guten Zweck – das ist das großartige Ergebnis der vierten Auktionsgala „Wir für Berlin“. Auf Einladung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) waren am Montagabend (18. Oktober) rund 150 geladene Gäste ins Deep – Prenzlauer Berg – gekommen und ersteigerten 30 außergewöhnliche Lose.

Signierte Boxhandschuhe

Unter den Hammer kamen unter anderem Werke der Künstler Bernar Venet, Michael Wesely, Tony Cragg, David Schnell, Mia Florentine Weiss und Andreas Mühe. Auch ein Paar Boxhandschuhe – persönlich signiert von den Klitschko-Brüdern – und ein Mercedes EQE 350+ wechselten ihre Besitzer.

VBKI-Präsident Markus Voigt warnte in seiner Begrüßung angesichts von Energiekrise und Inflation vor sozialer Spaltung: „Wir sind alle aufgerufen, etwas zu tun! Berlin braucht – heute mehr denn je – ein lebendige, engagierte und verantwortungsbewusste Stadtgesellschaft. Umso großartiger ist das Ergebnis des Abends.“

Der Name der Auktionsgala – „Wir für Berlin“ – sei keine Phrase, sondern Ausdruck unseres Selbstverständnisses. „Wir alle“, so Voigt, „nehmen regen Anteil an der Entwicklung unserer Stadt und setzen uns immer wieder aktiv für ihre Zukunft ein. Ich denke, das liegt auch in unserem Wesen: Wir sind Unternehmer, wir sind keine Unterlasser.“

Gleiche Chancen

„Die Berliner Wirtschaft bringt sich über ihr Kerngeschäft hinaus intensiv für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt und gleiche Chancen für alle ein“, erklärte die Schirmherrin des Abends, Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), in ihrem Grußwort. Die Auktionsgala des VBKI sei ein gutes Beispiel dafür.

Mit dem Erlös würden wichtige Initiativen für Berlin unterstützt: Zum Beispiel die Beschäftigung von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, das Nothilfeprojekt ‚Hier spielt die Musik‘ für Berliner Musiker, die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind oder die Berliner Lesepaten, die Lese- und Lernkompetenzen insbesondere bei benachteiligten Kindern fördern. „Für dieses Engagement danke ich von Herzen“, so Giffey.

Soziale Initiativen

Der Erlös des Abends kommt zum einen den gemeinnützigen Projekten des VBKI wie der Geflüchteteninitiative „Einstieg zum Aufstieg“, dem Bildungsprojekt „Berliner Lesepaten“ oder der Initiative „Sport macht Schule“ zugute.

Zum anderen werden Projekte außerhalb des VBKI gefördert: der Malteser Hilfsdienst (Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung), der Verein Land in Sicht, der sich im ländlichen Raum für Weltoffenheit und demokratische und soziale Denkweisen engagiert und „Wirtschaft kann Kinder“, eine Initiative, die sich für mehr Chancengleichheit bei Kindern einsetzt.

Mehr Informationen online.