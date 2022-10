Vollsperrung: Roedernallee wird saniert

Am 24. Oktober beginnen Sanierungsarbeiten an der Roedernallee in Reinickendorf.

Die Sanierung betrifft den Abschnitt zwischen Alt-Reinickendorf und Lindauer Allee in südlicher Fahrtrichtung. Hinzu kommt der behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle am Paracelsus-Bad. Die Arbeiten sollen bis etwa November 2022 andauern, so das Bezirksamt Reinickendorf.

In diesem Zeitraum wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich in beide Richtungen kommen. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen Einschränkungen auf diesem Abschnitt rechnen.

Nur eine Fahrbahn

Die Arbeiten werden in zwei Bauphasen ausgeführt. Zunächst wird die Fahrbahn in südlicher Fahrtrichtung unter Vollsperrung der Fahrbahn erneuert. Der Verkehr Richtung Süden wird auf einer Fahrbahn über die gegenüberliegende Fahrbahnseite geführt. Somit ist auch der Verkehr in Richtung Norden beeinträchtigt.

In der zweiten wird die Bushaltestelle Paracelsus-Bad umgebaut. Hierfür wird der Verkehr, eingeschränkt auf einen Fahrstreifen, wieder über die Fahrbahn in südlicher Fahrtrichtung geleitet.

Die Bushaltestelle am Paracelsus-Bad wird während der Bauarbeiten in die Lindauer Allee/Ecke Teichstraße verlegt.

