Steigenden Preisen zum Trotz: Spannende Zeiten für Energiesparer

Berlin möchte Vorreiter in Sachen Energiesparen sein. Ein entsprechendes Paket hatte der Senat schon vor einiger Zeit beschlossen. So sollen unter anderem Raumtemperaturen begrenzt, die Warmwasserbereitung in zahlreichen Bereichen ebenso abgeschaltet werden wie die Außenbeleuchtung und Anstrahlung repräsentativer Gebäude. Auf diese Weise sollen mindestens zehn Prozent des Energieverbrauchs der landeseigenen Einrichtungen gespart werden.

Gemeinsame Maßnahmen