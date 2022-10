Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Velten: Ermittlungen

Velten (dpa/bb) – Ein Mann ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Firmengelände in Velten (Landkreis Oberhavel) gestorben. Der 40-Jährige war nach dem Streit am Sonntagabend nicht mehr ansprechbar, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Zwei Verdächtige im Alter von 30 und 33 Jahren wurden festgenommen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort und sicherten Spuren.