Finissage der Ausstellung „Einblicke: Menschen & Orte am Fasanenplatz“

Die Finissage der Ausstellung „Einblicke – Menschen und Orte am Fasanenplatz“ findet am Donnerstag, 20. Oktober 2022, statt. Los geht es um 18 Uhr, es sind einige besondere Gäste geladen.

Unter anderem spielt Sergej Rymar am Klavier, Anastasia Khoroshilova ist im Künstlerinnengespräch und Monella Caspa ist ebenfalls vor Ort. Sie wird aus ihrem Buch „Geschehnisse rund um den Fasanenplatz“ vorlesen.

Leben im Fasanenkiez

Was verbindet den Fotografen Efraim Habermann, den Wirt Gregor Scholl von der Bar „Rum Trader“, die Lehrerin Cynthia Turczyn und den Ex-Schreinermeister Jaroslav Klement, der im Parkdeck unter der „Bar jeder Vernunft“ kampiert?

Die vier sind Wilmersdorfer, die sich für das Projekt „Berlin: Fasanenplatz“ porträtieren ließen. Die Fotografin Anastasia Khoroshilova beschäftigt sich mit Gemeinschaften und geschlossenen Gruppen, die sie über lange Zeiträume beobachtet und fotografisch aufzeichnet.

Die gebürtige Moskauerin zog nach ihrem Fotografie-Studium bei Jörg Sasse an der Folkwang Universität in Essen nach Berlin in den Fasanenkiez. Seit 2017 verfolgt sie das Projekt „Fasanenplatz“, in dem sie in ihr unmittelbares Lebensumfeld eintaucht und ihm ein Gesicht gibt.

Diverses Kiezleben

Das Spektrum der Menschen im Kiez ist divers, aber doch gibt es so etwas wie einen kollektiv gelebten Individualismus. In der Ausstellung gewähren die abgebildeten Menschen einen Blick in ihr privates Umfeld im Kiez rund um den Fasanenplatz.

Die Sommerausstellungen in der Kirche Am Hohenzollernplatz finden jährlich in Kooperation mit dem Kunstbeauftragten der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und der Kommunalen Galerie Berlin statt.

