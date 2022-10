Weltspitze des Wassersports trifft sich im Europasportpark

Zwei Schwimmsport-Welt-Cups finden in der Schwimm- und Sprung-halle im Europasportpark statt. Die Halle bleibt deshalb ab Montag für Öffentlichkeit geschlossen.

Die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark, kurz SSE, wird Ende kommender Woche zum Austragungsort eines ganz besonderen Doppel-Events: Mit dem FINA Swimming World Cup und dem Diving World Cup finden zwei Weltcups zur gleichen Zeit statt. Angemeldet hat sich die internationale Elite der Schwimmer und Wasserspringer.

Zwei Events gleichzeitig an einem Ort

Beide Events finden zum ersten Mal parallel an einem Ort statt. Die SSE bleibt daher ab Montag für die Öffentlichkeit sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen geschlossen. Die Wettkämpfe beginnen am 20. Oktober 2022, die World Cups enden am darauffolgenden Sonntag. Interessierte können auch Tickets erwerben.

Sportler aus 57 Nationen

Für den Schwimmwettbewerb haben sich Sportler aus 57 Nationen angemeldet, beim Turmspringen sind es 13. Mit dabei sind 13 Olympiasieger, außerdem 28 Frauen und Männer, die bereits bei Olympia eine Medaille gewonnen haben. Unter ihnen finden sich die Ukrainer Mykhailo Romanchuk und Andriy Govorov, die zurzeit in Deutschland trainieren, die Italiener Thomas Ceccon und Nicolo Martinenghi sowie die US-Amerikaner Tom Shields und Shaine Casas.

Die SSE ist eines der wenigen Schwimmbäder in Deutschland, in denen solche Events parallel stattfinden können. Am 24. Oktober 2022 öffnet die SSE dann wieder für die Öffentlichkeit.

