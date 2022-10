Wasserfreunde Spandau gewinnen Liga-Generalprobe deutlich

Potsdam (dpa) – Die Wasserballer von Spandau 04 haben den 13. Ehrl-Cup in Potsdam souverän gewonnen. Der deutsche Rekordmeister war der Konkurrenz des OSC Potsdam, der SG Neukölln und des vielfachen slowakischen Meisters KVP Novaky deutlich überlegen. Die beiden Samstags-Partien gingen mit 22:3 gegen Novaky und 22:6 gegen Neukölln an die Wasserfreunde. Im abschließenden Match gegen Potsdam am Sonntag siegten die Spandauer mit 20:7.

Das Turnier war die Generalprobe für die am kommenden Wochenende startende Bundesliga-Saison. Spandau spielt am Samstag (15.30 Uhr) beim ambitionierten SV Ludwigsburg (15.30 Uhr) und Neukölln daheim gegen die White Sharks Hannover (18.00 Uhr Uhr). Der Liga-Auftakt der Potsdamer Orcas findet erst eine Woche darauf gegen Ludwigsburg statt.