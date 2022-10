Trabrennbahn Karlshorst: Renntag am 16. Oktober 2022

Am 16. Oktober 2022 stehen zehn toll besetzte Rennen auf dem Programm beim Pferdesportpark Berlin-Karlshorst. Das erste Rennen startet um 13.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Gestartet wird um 13.15 Uhr mit einem Nachwuchsfahren, das einen Sieg-Jackpot von 500 Euro bereit hält. Wird His Highness S (Michael Schüßler) im Nachwuchsfahren an zwei erfolgreiche Amateurrennen anknüpfen können oder schafft es Pamela Andersson (Lasse Grundhöfer)? Im 2. Rennen darf man sich an die Daily Double Wette wagen, welche trotz kleinem Starterfeld spannend wird.

Topfavorit Naidoo will Siegesserie aufnehmen

Im 3. Rennen lockt zusätzlich eine Garantieauszahlung von 2.000 Euro in der Dreierwette. „Neun tolle Pferde geben sich hier die Ehre und wir sind nach langer Auszeit auf unseren Karlshorster Mister Joni H (Michael Hönemann) gespannt“, heißt es vom Veranstalter. Als Topfavorit zählt jedoch Naidoo (Thorsten Tietz), der seine Siegesserie wieder aufnehmen möchte. Es folgt das 4. Rennen, in dem es für einen der „NachwuchsPferde“ den ersten Lebenssieg geben wird.

Favoriten und chancenvolle Außenseiter

Im 5. Rennen beginnt die V6-Wette. Als Garantieauszahlung stehen 4.000 Euro bereit! Es gibt Favoriten und chancenvolle Außenseiter, so dass Spannung und hohe Quoten erwartet werden! Im 8. Rennen treten acht Franzosen in einem Bänderstart an. Feeling Sky (Manfred Zwiener)und Beau de la Vitard (Ronald de Beer) gehen mit frischen Siegen in das Rennen, wobei Beau de la Vitard zusätzliche 20m zu Feeling Sky traben muss. Mal sehen, wer sich diesmal durchsetzt.

