Fußgängerin wird von Zug überrollt und stirbt

Hohen Neuendorf (dpa/bb) – Eine Fußgängerin ist in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die 47-jährige Frau habe am Freitagabend die Gleise der Bahnstrecke von Templin nach Berlin überqueren wollen, aber die herannahende Regionalbahn nicht gesehen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Zug machte laut Polizei eine Vollbremsung; alle 75 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Passagiere konnten mit einem anderen Zug weiterfahren. Die Bahnstrecke war nach dem Unfall mehrere Stunden lang gesperrt.