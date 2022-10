Erster Grundstein in Cité Foch gelegt

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) baut 140 Wohnungen in Reinickendorf unter dem Namen „Cité Foch“. Und das soll erst der Anfang sein im Kampf für bezahlbaren Wohnraum.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Generalübernehmer Goldbeck und das Bezirksamt Reinickendorf feierten am Freitag mit der Einmauerung einer Zeitkapsel die erste Grundsteinlegung des Wohnbauprojekts Cité Foch Nord auf der Baustelle an der Avenue Charles de Gaulle in Reinickendorf. Bis 2024 sollen hier 140 Wohnungen in insgesamt fünf Häusern entstehen.

Verdichtung des Waidmannsluster Kiezes

Auf Flächen des ehemaligen französischen Militärstandorts verdichtet der Wohnungsneubau den Waidmannsluster Kiez. Den Anfang macht die Baustelle des Generalübernehmers Goldbeck mit fünf Wohnhäusern auf der Fläche des ehemaligen Sportplatzes.

Korinna Stephan aus dem Bezirksamt Reinickendorf und Stadträtin für Stadtplanung, Umwelt und Verkehr, Paul Johannes Fietz, Vorstandsmitglied der BImA, sowie Dietmar Rekow, Goldbeck Nordost GmbH, Niederlassungsleiter der Büro- und Wohngebäude Berlin, eröffneten am Freitag mit kurzen Ansprachen die Feier zur Grundsteinlegung. Im Anschluss wurde die Zeitkapsel, die traditionsgemäß mit einer aktuellen Tageszeitung, Münzen und Plänen des Projekts befüllt ist, im Fundament des Neubaus eingelassen.

Wohnen im französischen Umfeld

„Viele Menschen werden hier in modernen Wohnungen ein neues Zuhause in einem familienfreundlichen Umfeld mit französischen Wurzeln finden”, freut sich BImA-Projektleiter Michael Jaensch aus der Berliner Hauptstelle Portfoliomanagement. Die fünf Gebäude mit jeweils fünf Geschossen werden von einem begrünten Innenhof mit integrierten Freizeitanlagen umgeben.

Darüber hinaus berücksichtigen die Planung und Ausführung des Wohnungsneubaus eine energiesparende und ressourcenschonende Bauweise. So werden die Außenwände in Hybrid-Bauweise aus Betonfertigteilen und Holz-Außenwandelementen gefertigt sowie die Dächer als begrünte Biodiversitätsdächer mit Gräsern und Kräutern geplant.

Insgesamt rund 300 Wohnungen

Mit der Grundsteinlegung wurde heute der Beginn der Hochbauarbeiten gefeiert. Dieser bildet jedoch erst den Anfang des Wohnungsbaus in der Cité Foch. Entlang der Rue Montesquieu sollen in der weiteren Entwicklung elf Gebäude folgen.

Im Rahmen der Wohnraumoffensive haben sich Bund, Länder und Kommunen zum Ziel gesetzt, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten zu begegnen. Die BImA baut deshalb auf ihren Flächen neue Wohnungen, um diese im Rahmen der Wohnungsfürsorge zur Vermietung an Bundesbedienstete zur Verfügung zu stellen.

Infos zur BImA

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums und handelt nach den modernen Standards der Immobilienwirtschaft. Sitz der Zentrale ist Bonn. Aufgabenschwerpunkte sind das einheitliche Immobilienmanagement des Bundes, Immobilienverwaltung und -verkauf sowie die forst- und naturschutzfachliche Betreuung der Geländeliegenschaften.

