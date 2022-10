Baustart für 349 Mietwohnungen in der Wasserstadt Oberhavel

Am Freitag fiel der offizielle Startschuss für neuen und bezahlbare Wohnungen in der Wasserstadt Oberhavel. 349 Mietwohnungen entstehen hier bis zum Jahr 2025.

Am Freitag hat die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH gemeinsam mit Bausenator Andreas Geisel und Bezirksstadtrat Thorsten Schatz den offiziellen Startschuss fu?r neue und bezahlbare Wohnungen in der Wasserstadt Oberhavel gegeben.

Das Bauvorhaben auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal an der Spandauer Rauchstraße wird in Form von 2 Häusern in jeweils zwei Bauabschnitten mit einer Gesamtmietfläche von rund 25.000 m² realisiert werden. Im ersten Bauabschnitt sind rund 240 Wohnungen und ergänzende Gewerbeflächen geplant. Insgesamt entstehen am Schnittpunkt von Maselakekanal, Havel und Wasserstadtbru?cke 349 Mietwohnungen, Gewerbeeinheiten und ein öffentlicher Stadtplatz. Die Fertigstellung ist fu?r den Sommer 2025 geplant.

Mit neuer Stadtbibliothek

In einem der Neubauten wird die geplante Stadtteilbibliothek fu?r Hakenfelde ihr Zuhause finden. Damit leistet die WBM einen wichtigen Beitrag zur Schaffung sozialer und kultureller Infrastruktur im Gebiet der Wasserstadt Oberhavel.

Andreas Geisel, Senator fu?r Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: „Das Projekt hier in der Rauchstraße reiht sich ein in die inzwischen zahlreichen neuen Wohnquartiere in der Wasserstadt Oberhavel. Hier entstehen nicht nur dringend benötigte Neubauwohnungen, sondern auch soziale Infrastruktur, nachhaltige Energieversorgung und gute Verkehrsanbindungen in der Nähe von Wasser und Gru?nflächen. Die WBM schafft auch mit dem heute beginnenden Wohnungsbau vielfältige und flexible Wohnangebote. Die ersten Wohnungen hier im Quartier Waterkant sind schon bezogen und die neu entstehenden Wohnungen werden schnell zufrieden Mieterinnen und Mieter finden.“

Thorsten Schatz, Bezirksstadtrat fu?r Bauen, Planen, Umwelt und Naturschutz: „Am Kopf der Wasserstadt Spandau entstehen nicht nur Wohnungen, sondern auch eine neue Stadtteilbibliothek fu?r Hakenfelde. Mit der direkten Nähe zu unserer schönen Havel werden sich die ku?nftigen Bewohnerinnen und Bewohner sicherlich sehr wohl fu?hlen.“

Beitrag für sozialen Wohnnungsmarkt

Christina Geib und Steffen Helbig, Geschäftsfu?hrung der WBM: „Berlin braucht dringend bezahlbaren Wohnraum und das nicht nur in der Innenstadt. Über 50 Prozent der neuen Wohnungen werden wir im geförderten Preissegment ab 6,50 €/qm vermieten. Damit leisten wir einen nachhaltigen Beitrag fu?r den sozialen Wohnungsmarkt in Berlin.“

Durch die offene Ausrichtung des Neubaus zum nördlich angrenzenden Park und zum Wasser wird eine hohe Aufenthaltsqualität fu?r die Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen. Zwischen den Blöcken entstehen durch einen verbreiterten Straßenraum sowie durch ein Abru?cken von der Bru?cke halböffentliche Freiräume, letzter erschließt die geplante Stadtteilbibliothek im Su?dflu?gel des östlichen Gebäudes.

Mit dem Neubauvorhaben wächst der Wohnungsbestand der WBM in Spandau weiter. Mittlerweile vermietet das Unternehmen im Bezirk u?ber 3.000 Wohnungen.

Text: red