Eine neue Fotoausstellung im Museum der Kulturbrauerei erinnert ab 20. Oktober an das erste Westgeld für viele DDR-Bürger. Titel: „Wünsch Dir was! Erinnerungen an das Begrüßungsgeld“.

Kindershampoo im Froschformat, ein Wanderrucksack für große Reisen oder doch lieber eine neue LP? Vom Begrüßungsgeld kaufen sich Menschen aus der DDR nach dem Mauerfall 1989 die verschiedensten Dinge – Praktisches für den Handwerkerschuppen, Spielzeug für die Kinder oder eine Spieluhr in Glockenform. Viele erfüllen sich damit lang ersehnte Wünsche, andere entscheiden sich ganz spontan.

Erinnerungen ans Begrüßungsgeld

100 D-Mark – mit welchen Gedanken und Gefühlen werden sie abgeholt und schließlich ausgegeben? Was verbinden die Porträtierten mit diesen Dingen? Welche Erinnerungen, Träume und Hoffnungen haben sie heute?

Sophie Kirchner, 1984 geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin, erkundet in ihrer Fotoserie „Träume aus Papier“, was die Menschen damals und heute bewegt. 30 Jahre nach der letzten Auszahlung des Begrüßungsgeldes fotografiert sie die Gegenstände und die Menschen, die sie erworben haben.

Kirchner wirft gemeinsam mit ihrem jeweiligen Gegenüber einen Blick in die Vergangenheit, befragt die Menschen nach Erinnerungen und spricht mit ihnen über Gegenwart und Zukunftswünsche. Dabei entwirft sie einmalige Porträts in Bild, Text- und Tonausschnitten.

Historische Filmaufnahmen

Historische Filmaufnahmen vom Tag nach der Grenzöffnung ermöglichen zusätzliche Einblicke in die Zeit. Ein druckfrischer 100-D-MarkSchein sowie weitere Originalobjekte, die sich Menschen von ihrem Begrüßungsgeld gekauft haben und dem Museum für die Ausstellung zur Verfügung stellen, warten in der Ausstellung auf Besucher.

Damit lädt die Ausstellung dazu ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen: Was haben Sie sich damals vom Begrüßungsgeld gekauft? Welche Wünsche haben Sie heute?

Sophie Kirchner studiert Fotografie in Hamburg und Baltimore, USA. Heute lebt und arbeitet sie als Porträt- und Dokumentarfotografin in Berlin.

Wünsch Dir was! Erinnerungen an das Begrüßungsgeld mit Fotografien

von Sophie Kirchner

Fotoausstellung, 20.10.2022-19.02.2023

Di-Fr 9-18 Uhr; Sa, So, Feiertage 10-18 Uhr, Eintritt frei

Museum in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin

