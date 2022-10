Straßensperrung wegen großer Laufveranstaltung am Sonntag

Rund 5.000 Laufbegeisterte gehen am 16. Oktober 2022 beim „degewo Great 10K“ an den Start (Beginn: 11:30 Uhr). Schon ab 9 Uhr kommt es zu Straßensperrungen für Autoverkehr und Öffentlichen Verkehr.



Bei Deutschlands schnellstem „Zehner“ geht’s vom Schloss Charlottenburg durch die City West und den Berliner Zoo zurück zum Schloss, eine kleinere Runde drehen die jüngsten Starter beim Kinderlauf (800 Meter). Für Marathon-Ass Deborah „Debbie“ Schöneborn wird der beliebte Lauf auf den Straßen Berlins ein „Mega-Highlight“.

Auf die Straße für den „Zehner“

„Ich bin topfit“, sagt „Debbie“ Schöneborn. Die Team-Europameisterin vom SCC Berlin läutet am Sonntag mit dem „degewo Great 10K“ die Marathon-Saison ein. Bislang standen vor allem kleine Events, Reha, Kraftraum und die Optimierung der Technik auf dem Trainingsplan – jetzt geht es auf die Straße für den „Zehner“.

„Das wird ein Mega-Einstieg und ein Mega-Highlight“, sagt die 28-Jährige. „Es macht unheimlich viel Spaß, dort zu laufen, wo man im Alltag im Stau steht. Am Sonntag gehören die Straßen uns Läuferinnen und Läufern. Jede rote Ampel werde ich mit einem Lächeln passieren.“

So verläuft die Strecke

Los geht’s am 16. Oktober 2022 um 11:30 mit dem Kinderlauf. Die „Großen“ starten um 12 Uhr. Im Westen Berlins kommt es ab 9 Uhr und bis 14 Uhr zu temporären Straßensperrungen.

Die 10 Kilometer lange Strecke fährt vom Spandauer Damm am Schloss Charlottenburg über Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Hofjägerallee, Stülerstraße, Katharina-Heiroth-Ufer, durch den Zoo Berlin zum Elefantentor, Budapester Straße, Kantstraße, Windscheidstraße, Sophie-Charlotte-Platz und Schloßstraße zurück zum Spandauer Damm.

Straßensperrungen ab 9 Uhr

Schon ab 9 Uhr kommt es zu ersten Sperrungen für den Kfz- und Öffentlichen Verkehr:

Schloßstraße in Richtung Schloss Charlottenburg

Spandauer Damm in beiden Richtungen zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Kaiser-Friedrich-Straße

Diese Sperrung werden voraussichtlich um 14 Uhr wieder aufgehoben, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Die Sperrung der Laufstrecke beginnt um 11.30 Uhr und ist voraussichtlich um 12 Uhr abgeschlossen. Sie wird sukzessive nach dem Durchgang der letzten Läufer und der Reinigung der Strecke wieder freigegeben. Ab circa 13.30 Uhr ist die Strecke voraussichtlich wieder befahrbar.

Den Teilnehmern und Zuschauern wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen. Es stehen in erster Linie zwei U-Bahnhöfe (U Richard-Wagner-Platz und U Sophie-Charlotte-Platz) sowie der S-Bahnhof Westend zur Verfügung.

Angebote für Kinder

Das traditionsreiche Event lockt mit zahlreichen Neuerungen. Neben dem Zehn-Kilometer-Lauf, einer 2 x 5 km-Staffel und einem 800-Meter-Kinderlauf wird in diesem Jahr im Rahmen des „degewo Great 10K“ die Berlin-Brandenburgische Straßenlauf-Meisterschaft über zehn Kilometer ausgetragen.

Neuer Titelsponsor: Degewo

Zudem stellt der Veranstalter „Berlin läuft!“ den Nachwuchs noch stärker in den Mittelpunkt. Auf dem Schloss-Gelände wird eine „Kids Zone“ mit zahlreichen Bewegungsangeboten eingerichtet. Die Erweiterung des Angebots erfolgt in Zusammenarbeit mit dem neuen Titelsponsor des Laufs – der degewo AG. Ernährungspartner des „Great 10k“ ist Rewe.

„Die degewo AG ist ein starker Partner des Berliner Sports“, sagt Renndirektor Martin Seeber. „Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen jetzt auch den Great 10K, der jedes Jahr viele Menschen in Bewegung bringt, als Titelsponsor unterstützt. Gemeinsam werden wir den Lauf noch attraktiver gestalten.“

Laufveranstaltung ist Erlebnis für die ganze Familie

Ziel sei es, den „degewo Great 10K“ zum Erlebnis für die ganze Familie zu machen. „Das Schloss Charlottenburg bietet eine einmalige Kulisse für den Start-Ziel-Bereich und unsere neue ‚Kids Zone‘“, sagt Martin Seeber. „Die attraktive Strecke mit dem Abstecher in den Berliner Zoo richtet sich an ambitionierte Top-Läufer und gleichzeitig auch an Lauf-Einsteiger.“

