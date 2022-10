Scholz auf Kongress der Bahngewerkschaft EVG erwartet

Berlin (dpa) – Mit einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt am Sonntag (16.00 Uhr) der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin. Auf der fünftägigen Veranstaltung wird unter anderem ein neuer Gewerkschaftschef gewählt. Der bisherige Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel tritt nicht mehr an. Als aussichtsreichster Kandidat gilt sein bisheriger Stellvertreter Martin Burkert. Er übernähme auch Hommels Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn.

Erwartet werden laut EVG 600 Delegierte und Gäste. Auch Berlins Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey sowie der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, werden in der kommenden Woche erwartet. Am Mittwoch plant die Gewerkschaft eine Demonstration vor dem Bundesverkehrsministerium gegen drohende Kürzungen im Schienengüterverkehr.