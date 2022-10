Junger Raser überholt andere Autos auf Fahrradstreifen

Berlin (dpa/bb) – Ein junger Raser hat mit seinem Wagen in Berlin-Gesundbrunnen andere Autos auf dem Fahrradstreifen überholt und gefährdet – bis ihn schließlich die Polizei stoppte. Der 19-Jährige war am Freitagabend mit mehreren gleichaltrigen Beifahrern unterwegs und fuhr immer wieder dicht mit heulendem Motor auf andere Autos auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Weil er links nicht überholen konnte, fuhr er rechts auf den Fahrradstreifen, beschleunigte und überholte mit hoher Geschwindigkeit mehrere links von ihm fahrende Autos.

Polizisten hatten ihn beobachtet und folgten dem Wagen. Als sie Blaulicht und Sirene einschalteten, stoppte der junge Fahrer. Das Auto, das auf seinen Vater zugelassen ist, wurde ebenso beschlagnahmt wie der Führerschein des jungen Mannes.