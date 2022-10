Eiskultur in Schöneweide beendet Saison mit Gläschen Sekt

Noch eine letzte Kugel Eis! Am 16. Oktober lädt die beliebte Eisdiele „Eiskultur“ an der Schnellerstraße zum Abschluss der Saison ein. Das Eiskultur-Team spendiert allen Besuchern an diesem Tag Sekt zum Anstoßen.

Die Eisdiele „Eiskultur“ an der Schnellerstraße 118 hat einmal mehr unzählige Eiskugeln in der Sommersaison 2022 über den Tresen gereicht. Banane mit Brownie und Karamell, Limette-Holunder, Blutpfirsich-Marzipan, das beliebte Feenträumchen und viele Sorten mehr haben für Genuss und Freude bei allen großen und kleinen Kunden gesorgt.

-Anzeige-

Eisgenuss vom Feinsten

Der Mann hinter den Kulissen, der in der Eiskultur dieses köstliche Eis zaubert, heißt Jan Michalowski. 50 Jahre alt, gelernter Koch, lange in einer Eismanufaktur in Kreuzberg angestellt und seit acht Jahren selbstständig in Niederschöneweide. Dieser Mann lebt für Eiscreme. Sorgfältig entwickelt er stets neue Rezepturen, fertigt Eis nur mit hochwertigen Zutaten und höchster Präzision. Lesen Sie hier mehr zu Eiskultur in Schöneweide.

Eiskultur geht in die Winterpause

Doch die nächsten Monate stehen ganz im Zeichen der Familie und dafür, neue Energie zu tanken. Bevor es dann voraussichtlich im März 2023 in die nächste Eiskultur-Saison – ganz bestimmt mit neuen Sorten – geht.

Am 16. Oktober ist die Eisdiele von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Wer mit einem Gläschen Sekt auf das Saisonende anstoßen will, sollte sein eigenes Glas mitbringen. Den Sekt gibt es gratis vor Ort.

Text: Sara Klinke