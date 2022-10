Wo in Berlin-Mitte gleich zwei neue Fahrradstraßen entstehen

Wenn es nach dem Bezirk und vielen Anwohnern geht, soll Mitte in Zukunft grüner und vor allem fahrradfreundlicher werden. Zwei neue Fahrradstraßen sollen jetzt dazu beitragen, der Bau beginnt schon in wenigen Tagen.

Bereits am kommenden Montag beginnt der Bau einer Fahrradstraße in der Triftstraße und der Gerichtstraße Höhe Max-Josef-Metzger-Platz. Für zusätzliche Sicherheit unterstützen – neben der Beschilderung der Fahrradstraße – Markierungen die neuen Verkehrsregelungen. An den Kreuzungen werden für alle Fußgänger einfache Überquerungsmöglichkeiten der Straße geschaffen.

Das Befahren der entsprechenden Straßenabschnitte durch den Kraftfahrzeugverkehr bleibt zukünftig Anliegern vorbehalten. Für diese gelten dann aber gegenläufige Einbahnstraßenregelungen, die das Durchfahren der Straße ohne Anliegen verhindern sollen.

Mehr Platz für Räder

Zur Erhöhung der Stellplatzkapazitäten werden ergänzend 280 Stellplätze für Fahrräder sowie für Lastenräder und Sharing-Anbieter hergestellt.

„Die Trift- und Gerichtstraße ist eine wichtige Route im Wedding“, so Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann. „Ich freue mich sehr, dass diese nun zu einer Fahrradstraße nach neusten Standards wird, in der der Radverkehr wirklich Vorrang hat. Indem der Kfz-Durchgangsverkehr hier effektiv unterbunden wird, wird sich auch die Sicherheit für alle Fußgänger erhöhen.“

Regeln für Fahrradstraßen

Fahrradstraßen sind (bis auf Anliegern) dem Radverkehr vorbehalten.

Den Radfahrern gehört die gesamte Fahrbahnbreite, sie dürfen nebeneinander fahren.

Radfahrer geben die Geschwindigkeit vor, doch für alle gilt maximal Tempo 30 km/h.

Mehr über die Fahrradstraßen in Mitte erfahren Sie unter: www.berlin.de/fahrradstrasse

Text: red/su