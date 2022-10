Nachts durch den Fennpfuhl: Kostenloser Audiowalk samt Live-Performance

Eine Nachtwanderung der besonderen Art: Am kommenden Wochenende lädt ein kostenloser Audiowalk samt Live-Performance zur nächtlichen Erkundungstour im Fennpfuhl-Park in Lichtenberg.

Jeweils um 19 Uhr findet am 14., 15. und 16. Oktober 2022 die immersive Tanz- und Licht-Produktion „Wild Access“ im Fennpfuhlpark und auf dem Anton-Saefkow-Platz statt. Bei der Mischung aus Audiowalk und Live-Performance folgen die Besucher zwei Performern auf einer Route der Klänge, Lichter und Tänze durch den Park.

Die Aufführung endet auf einer beleuchteten Bühne auf dem Anton-Saefkow-Platz, im Anschluss ist Silent Disco – also gemeinsames Tanzen unter Kopfhörern.

Ein Hauch DDR-Utopie

Der offene, betonierte Platz ist eingebettet zwischen gepflegten Plattenbausiedlungen und hat auch heute noch einen Hauch von DDR-Utopie. Die Performance fragt, was dieser Ort neben seiner Funktionalität und seinen täglichen Freuden noch zu bieten hat, wie der Springbrunnen bei Nacht klingt und wohin die Brücke in der Dunkelheit führt. Wer lebt an den Rändern des Platzes, wer spielt mit seinen Konturen?

Die kostenlosen Aufführungen dauern ca. 60 Minuten. Teilnehmende werden gebeten, bequeme Schuhe tragen, sich entsprechend der Wetterlage zu kleiden und sich mit Namen und Anschrift unter register@wildaccess.site anzumelden. Der Freitag ist bereits ausgebucht, aber für Samstag und Sonntag gibt es noch Plätze.

Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es vor Ort Unterstützung. Die künstlerische Leitung hat Beatrix Joyce inne und verantwortet die Produktion der Performance.

