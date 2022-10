Gestern Abend stürzte ein Mann am Spreeufer in Niederschöneweide ins Wasser. Nach circa 15 Minuten konnte er im Wasser gefunden und musste sofort reanimiert werden.

Es war zwischen 21.30 und 21.45 Uhr am Donnnerstagabend (13. Oktober 2022), als ein Anwohner an der Schnellerstraße in Niederschöneweide beobachtete, wie ein beachtliches Aufgebot von Rettungwagen und Feuerwehreinsatzkräften in Richtung Spreeufer eilte. Grund dafür war der Sturz eines Mannes in die Spree. Mit Rettungsbooten und Taschenlampen wurde nach dem Mann im und auf dem Wasser gesucht.

Verletzter in Lebensgefahr

Nach einer Viertelstunde wurde der Mann von den Einsatzkräften gefunden, aus der kalten Spree herausgezogen und musste sofort reanimiert werden. Notfallsanitäter transportierten den Verletzten unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus. Derzeit werde laut „Berliner Zeitung“ noch geprüft, ob es sich bei diesem Sturz in die Spree um einen Unfall oder eine Straftat gehandelt hat.

Text: sara/red