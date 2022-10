Fünf Tipps für Berlins beste Herbstferien

2. Verrücktes Labor im FEZ an der Wuhlheide

Im verrückten Labor im FEZ an der Wuhlheide trifft Wissenschaft auf Spaß. Empfohlen für Kinder ab vier Jahren, verwandelt sich das FEZ in den Herbstferien in ein riesiges verrücktes Labor. Hier wird wild experimentiert, mit Magneten und Spiegeln geforscht, mit Farben und Licht gespielt, in die Pedale getreten, ein Roboter gebaut. Außerdem wird gemeinsam vielen Fragen des Alltags auf den Grund gegangen. Tickets und weitere Infos zu den vielen Workshops gibt es hier.

3. „ParkHour“ im Theater an der Parkaue

Eine offene Bühne für alle, die etwas zu sagen haben? Gar nicht so einfach in Zeiten, die einem die Sprache verschlagen können. ParkHour packt’s an: In Kooperation mit dem post-deutschen Künstler*innenkollektiv parallelgesellschaft wird die Bühne zum Ort für neue Spokenwordstimmen. Ob in Geschichten oder Gedichten, in A-capella-Raps oder Liedern an der Ukulele – junge Talente mit und ohne Vorerfahrung zeigen hier die ganze Bandbreite dessen, was Stimme und Körper hergeben.

„Hast du ein selbstsicheres Auftreten? Oder verunsichert dich das Sprechen vor Menschen? Gemeinsam hören wir Texte, schreiben Texte, werkeln an Texten und machen sie fit für die Bühne“, heißt es seitens des Theaters an der Parkaue, das Menschen ab 16 Jahren vom 24. bis 26. Oktober 2022 zum Workshop einlädt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.

4. Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

Fünf Tage – fünf Sportarten. Von jeweils 10 bis 15 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2007 bis 2015 täglich in einer anderen Sportart im Sportpark der Füchse Berlin aktiv. Vorkenntnisse und Erfahrungen in den Sportarten werden dabei nicht benötigt, es erfolgt immer eine Aufteilung der Kinder und Jugendlichen in alters- und leistungsgerechte Gruppen. Je nach Ferienwoche (Camp ist unterteilt in die erste Ferienwoche vom 24. bis 28. Oktober 2022 und zweite Ferienwoche vom 31. Oktober bis 4. November 2022) stehen auf dem Wochenprogramm die folgenden Sportarten: Handball, Hockey, Tennis, Volleyball, Fußball. Infos und Anmeldung hier.

5. Die Welt der Äpfel im Freilandlabor Marzahn

Süß, sauer, saftig! Spielen, basteln, über eine Streuobstwiese streunen und natürlich Äpfel essen: Im Freilandlabor Marzahn dreht sich in der ersten Ferienwoche (24. bis 28. Oktober 2022) alles um die Welt der Äpfel. Besonders spannend wird die Verkostung verschiedener Sorten, die sehr unterschiedlich schmecken. Außerdem erfahren die kleinen Teilnehmer, was Äpfel so besonders macht und welche spannenden Eigenschaften sie haben. Online-Anmeldung erforderlich.

Text: Sara Klinke