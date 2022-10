Blockaden von Demonstranten auf Autobahn-Ausfahrten

Berlin (dpa/bb) – Klimaschutz-Demonstranten haben erneut Ausfahrten der Berliner Stadtautobahn blockiert. Sie saßen am Freitagmorgen an der Prenzlauer Promenade in Pankow und am Sachsendamm in Schöneberg auf der Straße, wie Polizei und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilten. Einige klebten sich auch fest. Auf der Autobahn von Brandenburg Richtung Pankow habe sich ein langer Stau mit 70 Minuten Wartezeit gebildet, so die VIZ. Die Polizei führte einige Blockierer weg.

Bereits am Montag und Dienstag hatten Demonstranten der Gruppe Letzte Generation Autobahn-Ausfahrten blockiert. In den folgenden Tagen lösten sie Feueralarme in Gebäuden des Bundestags aus. Die Initiative rief dazu auf, am Samstag massenweise mit Bussen und U-Bahnen schwarz zu fahren. Sie forderte eine Neun-Euro-Monatskarte für alle und mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang des Jahres ist die Gruppe mit Blockaden und anderen Aktionen unterwegs.