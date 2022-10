Aktionswoche für die Tiertafel vom 17. bis 21. Oktober

Die Hohenschönhausener CDU-Abgeordneten Danny Freymark und Martin Pätzold rufen zu einer Spendensammelaktion für die Berliner Tiertafel auf.



Vom 17. bis 21. Oktober rufen die Hohenschönhausener CDU-Abgeordneten Danny Freymark und Martin Pätzold zu einer großen Spendensammelaktion für die Berliner Tiertafel mit Sitz in Hohenschönhausen auf.

-Anzeige-

Viele Spenden nötig

Alle 14 Tage verteilt der Verein in der Wustrower Straße Futter und Tierzubehör an hilfebedürftige Tierhalter aus ganz Berlin. Besonders gefragt sind Futtersorten für kranke, für alte und allergische Tiere.

Gebraucht werden aber auch Hundemäntel, Katzenhöhlen, Kratzbretter & Co., um die Tiere zu versorgen. Die Spenden können das ganze Jahr über alle 14 Tage donnerstags, 17 bis 20 Uhr, direkt in der Wustrower Straße 18 oder bei einer der Sammelstellen abgegeben werden.

In der Woche vom 17. bis 21. Oktober können im Kieztreff „Falkenbogen“ in der Grevesmühlener Straße 20 von 8 bis 18 Uhr (Freitag nur bis 14 Uhr) sowie im Bürgerbüro von Danny Freymark in der Warnitzer Straße 16 von 10 bis 17 Uhr (Freitag nur bis 13 Uhr) Spenden für Hunde, Katzen, Nager & Co. abgegeben werden.

Das Team der Tiertafel sowie Danny Freymark und Martin Pätzold würden sich sehr freuen, wenn sich viele Hohenschönhausener an der Sammelaktion beteiligen würden. Wer Lust hat beim Sortieren oder Verteilen der Spenden ehrenamtlich zu helfen, meldet sich per E-Mail an berlin@tiertafel.org.

Text: Redaktion