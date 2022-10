Verlegernachkommen: Stipendien für verfolgte Autorinnen

Berlin (dpa) – Schriftstellerinnen in Afghanistan erhalten die ersten Stipendien im Rahmen der privaten Förderung «Helen Wolff Grants» für politisch verfolgte Autorinnen. Nachkommen des Verleger-Ehepaares Helen (1906-1994) und Kurt Wolff (1887-1963) haben sich nach Angaben vom Donnerstag zusammengetan, um Einkünfte aus einer Familienbiografie für die heutige Generation von politisch verfolgten, schreibenden Frauen zu spenden.

In diesem Jahr werden 19 Förderungen in Höhe von zusammen 18.000 Euro ausgezahlt. Dies solle den Autorinnen, die in Afghanistan oder im Exil leben, ermöglichen, trotz schwierigster Umstände weiterzuschreiben. Schriftstellerinnen in Afghanistan hätten kaum noch die Möglichkeit zu schreiben oder zu publizieren, hieß es.

Helen Wolff war selbst Autorin, als sie mit ihrem Mann nach Machtübernahme der Nazis ins Exil ging. Zusammen mit Kurt Wolff baute sie in den 1940er Jahren den Verlag Pantheon Books in New York auf. Kurt Wolff hatte in Deutschland bereits Autoren wie Franz Kafka, Georg Trakl, Heinrich Mann Franz Werfel, Kurt Pinthus oder Gottfried Benn verlegt.