Berliner Star-Choreografin für renommierten US-Preis nominiert

Die Berliner Star-Choreographin Sasha Waltz wurde mit ihrem Stück »In C« für den renommierten New Yorker Dance & Performance Award »The Bessies« nominiert.

Die Berliner Choreographin Sasha Waltz wurde mit »In C« für den renommierten New Yorker Dance & Performance Award „The Bessies“ in der Kategorie Outstanding Choreographer/Creator nominiert. Die Gewinner werden im Rahmen einer Preisverleihung am 16. Dezember in der Chelsea Factory im New Yorker Stadtteil Manhattan bekannt gegeben. Die Gala wird parallel live getreamed.

Vorverkauf beginnt

Vom 8. bis 11. Dezember performen Sasha Waltz & Guests „In C“ zur gleichnamigen Musik von Terry Riley erstmals gemeinsam live mit dem Mahler Chamber Orchestra im Radialsystem. Und auch die eigens dafür zusammen gefundene Gruppe der Kindertanzcompany von Sasha Waltz & Guests wird am 9. und 10. Dezember ihre Adaptation „In C – nächste Generation“ im Radialsystem präsentieren.

Der Vorverkauf hat am 13. Oktober begionnen. Tickets sind online oder telefonisch unter +49 (0)30 288 788 588 erhältlich.

Die New Yorker Dance & Performance Awards zeichnen seit 38 Jahren bahnbrechende kreative Arbeiten im Bereich Tanz in New York City aus. Der Preis ist in Erinnerung an die bekannte amerikanische Tanzlehrerin Bessie Schönberg als „The Bessies“ bekannt und wurde 1984 von David R. White im Dance Theatre Workshop ins Leben gerufen.

„The Bessies“ würdigen herausragende Arbeiten in Choreographie, Performance, Musikkomposition und visuellem Design. Die Nominierten werden jährlich von einem Auswahlkomitee benannt, das sich aus Künstlern, Moderatoren, Produzenten und Autoren zusammensetzt.

Farbenfrohe Exkursion

»In C« von Sasha Waltz & Guests wurde im März 2021 sehr erfolgreich in einem Livestream aus dem Radialsystem digital uraufgeführt und erlebte seither mehrere Umsetzungen und Gastspiele in Ludwigsburg, Köln, München, Barcelona, New York, Marl und Rom.

Nach Auftritten zu verschiedenen Live-Formationen, darunter im Dezember 2021 im Radialsystem sowie im April 2022 in New York auch die „Bang on a Can All-Stars“, tanzen Sasha Waltz & Guests „In C“ vom 8. bis 11. Dezember 2022 erstmals zur Live-Musik des renommierten Mahler Chamber Orchestra. Die Choreographie ist eine farbenfrohe Exkursion in die Welt der Minimal Music.

Basierend auf Terry Rileys gleichnamiger, revolutionärer und offener Komposition von 1964 entwickelte Sasha Waltz gemeinsam mit ihren Tänzern choreographisches Material, das einer ähnlich variablen Struktur folgt und daher Raum für immer neue Variationen lässt.

Das 1997 gegru?ndete Mahler Chamber Orchestra (MCO) arbeitet als »nomadisches Kollektiv«, das sich in Europa und weltweit zu Tourneen und Projekten trifft. Der Kern des Orchesters besteht aus 45 Mitgliedern aus 20 verschiedenen La?ndern.

Text: Redaktion