Union will wichtigen Schritt machen: Malmö als Aufgabe

Berlin (dpa) – Mit einem Sieg gegen Malmö FF will Union Berlin vorzeitig das Überwintern im Fußball-Europapokal sichern. Gewinnen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) auch das Rückspiel gegen den schwedischen Traditionsclub, ist ihnen zumindest die Teilnahme an den K.o.-Spielen in der Conference League im Februar 2023 als Tabellendritter sicher.

Mittelfeldantreiber Rani Khedira will mit dem Bundesliga-Spitzenreiter aber mehr erreichen. Derzeit liegt Union mit drei Zählern hinter Union Saint-Gilloise (9 Punkte) und Sporting Braga (6) in der Gruppe D der Europa League auf Platz drei. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für die K.o.-Spiele in der Europa League.

-Anzeige-

Das Hinspiel in Malmö hatten die Berliner am vergangenen Donnerstag mit 1:0 gewonnen. Überschattet wurde die Partie von zahlreichen Vergehen der Fans beider Clubs mit Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern. Die Berliner Polizei hat für das Rückspiel im Stadion an der Alten Försterei eine hohe Sicherheitsstufe ausgerufen.