Susanne Hayo glänzt als Maladée im BKA-Theater

Am 16. Oktober gastiert Multitalent und Musikkomödiantin Susanne Hayo als Madame „Maladée“ im BKA-Theater.

Mit dem Chaos-Comedy-Chanson-Cabaret „Voilà, da bin isch!“ gastiert Susanne Hayo als „Maladée“ am 16. Oktober im BKA-Theater. Die gefeierte Cabaret-Diva ist eine brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu… und auch ein bisschen Lady Gaga.

-Anzeige-

Sendungsbewusste Chanteuse

Mit einer Mischung aus Fragilität und Frivolität hebt sie die Entertainment-Branche komplett aus den Angeln.

»Es gibt im Leben allgemein viel zu wenig Glamour!«, meint die sendungsbewusste Chanteuse, ihres Zeichen Rampensau in dritter Generation und gibt sich dabei magnifique dramatique!

Hier erfahren sie mehr zu Tickets und Preisen.

Nun heißt es anschnallen, denn diese Show hat alles, was ein Grand Desastre braucht: Chaos, Comedy und Cabaret à la crème. Mit Leidenschaft und Hingabe versteht es die Primadonna, aus jeder Begebenheit ein Großereignis zu machen.

Betörende Stimme

Sie lässt keine Gelegenheit aus, großzügig ihre wertvollen Tipps in Sachen Sinnlichkeit, Glamour und Realitätsverdrängung zu verteilen.

Wer jetzt denkt, so viel Erotik kann nur ererbt sein, der irrt, denn Maladées Strahlkraft ist in erster Linie ein Resultat von Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nicht nur für Maladée selbst.

Hier sehen Sie einen Trailer zum Programm „Voilà, da bin isch!“

Auch ihr Publikum muss einiges leisten, um in den Genuss ihrer betörenden Stimme und anmutigen Darbietung zu kommen.

Doch das Grand Desastre ist vorprogrammiert und so kann es passieren, dass ein Chanson zum sprichwörtlichen Drahtseilakt wird. Turbulent. Berührend. Unberechenbar. Maladée!

Umfangreiches Repertoire

Susanne Hayo alias „Maladée“ hat nicht nur als Musicaldarstellerin in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, sondern auch als Leadsängerin in verschiedenen Band Formationen im Rock-Pop-Bereich.

Auch eigene Programme gehören zu ihrem umfangreichen Repertoire. Schon immer fasziniert von der Cabaret-, Jazz- und Revuemusik mit dem Flair der 1920er- bis 60er-Jahre wurde so im Jahr 2010 MISS SOU zum Leben erweckt und ist seither ein gern gesehener Gast auf Konzerten, Galaveranstaltungen, Vernissagen und Kreuzfahrtschiffen.

Eine klassische Ballettausbildung, sowohl am Staatstheater Saarbrücken als auch an der renommierten Heinz Bosl Stiftung München, zählen zu den ersten Stationen ihrer Karriere.

Ihre Liebe zum Theater konnte sie dann in Hamburg weiter ausbauen, wo sie ein Studium an der “Stage School of Music, Dance and Drama” absolvierte. Seitdem ist sie als Schauspielerin in unzähligen Rollen auf der Bühne zu sehen. Auch im Fernsehen war sie aktiv, unter anderem für „Unter uns“, „Freunde fürs Leben“, „Mallorca“ und „Danke Anke“.

Text: Redaktion